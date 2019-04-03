新竹1名林姓男子曾因違反槍砲、毒品案件而入獄服刑，出獄後一度考取水電丙級技術士執照，領取穩定薪水，未料日前卻因購車糾紛，與他人起口角衝突，為自保而改造手槍壯大聲勢，海巡署偵防分署新竹查緝隊、新竹市警察局第二分局日前逮捕林男，並起出改造手槍等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新竹地方檢察署偵辦。

林男曾因犯罪入獄服刑10年，5年前出獄後，接受職業訓練，並考取水電丙級技術士執照，在工地水電配管，月薪約3萬餘元。林男儘管擁有一技在身，卻仍與同夥持續吸食毒品，未能痛改前非。

日前林男與人因購車而引發口角衝突，甚至互毆、打架，為了自保，而改造槍枝。海巡署偵防分署新竹查緝隊去年8月執行查緝毒品案時，即曾查獲林男擁有改造手槍，不過不具殺傷力而未成案，在此後也持續偵辦，確認林男擁改造槍枝後，向新竹地方法院聲請搜索票獲准，一舉查獲人、槍。

海巡署偵防分署新竹查緝隊呼籲，民眾若有發現可疑、不法情事，可撥打海巡署「118」免費報案電話檢舉，共同維護社會治安及打擊犯罪。

(中時 )