美國政府商業網公布，美國海軍陸戰隊計劃訂購近240萬枚輕量聚合物外殼製成的.50口徑機槍彈藥，所謂輕量聚合物，是指尼龍、塑膠這類的非金屬材質，重量可大幅減輕。

防衛部落格(defence-blog)報導，美國海軍陸戰隊系統司令部(MCSC)正打算與MAC,LLC公司簽約，購買他們生產的聚合物外殼.50子彈，將在3年內交付240萬發。MAC,LLC公司位在密西西比州的貝聖路易斯市(Bay Saint Louis)，該公司於2007年成立，主要業務就是供應子彈給海軍陸戰隊。

子彈分成彈頭、推進藥、底火和彈殼4部分，彈頭就是衝出槍口殺傷目標的部分，而推進藥則裝在彈殼裡，子彈的底部是底火，就是被撞針擊打而引爆推進藥的裝置。底火需要足夠的硬度，必定要金屬來製作，不過包裝推進藥的彈殼，理論上不需要太強調材質，因此早在20世紀50年代，就已有提出彈殼改用塑膠製造的想法，使子彈的重量輕量化。不過上述只是理論，塑膠彈殼其實並不好製作，仍然是強度問題，如果塑膠殼與彈頭拉力不足，子彈可能會脫落；如果拉力太大，子彈可能無法擊發。如果強度不均勻，彈殼可能在擊發時斷開，導致槍膛被碎片卡住。

MAC，LLC公司在2012年提出該公司版本的塑膠彈殼專利，2014年通過，開始生產.338中型機槍塑膠殼子彈，得到美國軍方的注意，並開始測試。

該公司稱，塑膠殼子彈的重量比傳統的黃銅殼子彈要輕上25％~45％，而減輕的重量就可以使步兵攜帶更多彈藥，或是水、電池等其他裝備，至於射擊的手感與子彈射程都不會改變。

除了MAC，LLC公司以外，PAC公司也有塑膠殼子彈。

(中時電子報)