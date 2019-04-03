中國農業科學院2日在「爲非洲和亞洲資源貧瘠地區培育綠色超級稻」專案結題會中指出，10多年來，大陸農業科學家主導的國際綠色超級稻專案，已在18個非洲和亞洲國家試種推廣、超過160萬農戶受益。

自2008年起，大陸農業科學家在國家科技部和相關國際組織的支援下，在亞洲、非洲18個國家，主導「爲非洲和亞洲資源貧瘠地區培育綠色超級稻」專案，利用大陸水稻爲本，成功培育出適合當地種植的化肥少、農藥少、用水少、抗蟲、抗病的綠色超級稻品種，並得到廣泛推廣種植。

中國農科院作物科學研究所研究員黎志康表示，一共審定推廣了78個水稻品種，包括52個常規稻和26個雜交稻，累計推廣面積超過600萬公頃，超過160萬農戶受益。

目前，大陸的水稻育種及栽培技術處於世界領先地位，中國農業科學家通過選育和推廣綠色超級稻，使亞洲和非洲的部分國家水稻平均增産了20％左右，而且還解決了當地不少農民的增收難題。

(旺報 )