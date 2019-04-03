學童席地排排坐，專注聆聽「爆米香」的步驟。（校方提供）

月眉國小學童主動挑戰切爆米香，但技術不如黃師傅純熟。（校方提供）

「錦飛鳳傀儡戲」劇團表演「懸絲偶戲」。（校方提供）

懸絲戲偶至少有16條線，分別控制不同部位，操作不易。（校方提供）

操偶師將「懸絲偶戲」布幕後的秘密展現在學生眼前。（校方提供）

台中巿月眉國小為慶祝兒童節，特別邀請高雄大蓮鄉的「錦飛鳳傀儡戲」劇團表演「懸絲偶戲」，布幕後的秘密毫無保留的展現在學生眼前，還讓學生上台練習操作。校方並結合食農教育，邀請「爆米香」師傅現場製作，校園內頻頻傳出「砰」聲巨響，讓學生們為之震撼。

「爆米香」黃師傅首先將米放進高壓鑄鐵鍋加熱，另外準備一個鍋子，加入油、砂糖、麥芽糖及水調製的神秘配方，當鑄鐵鍋加熱完成時「砰」的一聲，煙霧四起，飄出淡淡的米香，學生們為之震撼。

黃師傅迅速將膨脹的米及神秘配方和在一起，接著放在切割模裡用滾輪壓平，刀子俐落切下，一塊塊誘人的「爆米香」就完成了。學童陳悅光主動挑戰切爆米香，一刀切下去，卻發現爆米香像小山丘般鼓起來，師傅切的卻是平平整整，他直呼「黃師傅的刀法好厲害啊！」

高雄大蓮鄉的「錦飛鳳傀儡戲」劇團帶來「懸絲偶戲」表演，團長介紹3種傳統偶戲，讓學生有了基本概念，接著示範「懸絲偶戲」的基本操作，將布幕後的秘密展現在學生眼前，各式各樣的懸絲戲偶一一現形，每個懸絲戲偶至少有16條線。

團長邀請學生上台練習操作，但是密密麻麻的線光是看就眼花，更別說要操作細微的動作。學童王昱凱說，16條線在手上，都快分不清哪條線控制哪個部位了，只有敬禮是我最會做的。

團長最後進行有獎徵答，問到「懸絲傀儡身體各部分是由幾條絲線控制動作」，學童白騏緒準確回答，準確的回答博得滿堂場。

校長廖曉柔表示，該校兒童節活動，除了融合科學、健康、交通安全、性平及語言學習等面向的闖關活動外，更藉此機會讓學生了解傳統米食點心「爆米香」及傳統偶戲「懸絲傀儡」，別具教育意義，學生也收穫良多。

(中時 )