長期關心台東農業發展，協助台東青農們追夢的台東縣副縣長張志明，邀請去年將區塊鏈技術導入稻米產業，登上英國金融時報池上青農魏瑞廷，一同前往區塊鏈合作伙伴新創奧丁丁集團位在台北總部，與創辦人王俊凱商討如何將台東在地農業藉由區塊鏈技術，再次推向世界舞台，讓更多人看見台東小農在友善農業上的努力，讓「台東好物賣的出去，錢進的來，小農笑嗨嗨。」

程王俊凱表示，台灣在地其實有很多像魏瑞廷一樣認真堅持為理想及友善環境努力的農夫，只是他們只懂的種植不懂的如何向外界說明，他的農產品有多好，無奈都只能交由盤商處理，因此獲利相對就會比較低，若從種植到銷售，能幫農民找好通路，農民安心種植，看得見回收價值，才可能改變整個產業型態，正巧區塊鏈技術剛好可以解決這個問題。

魏瑞廷則表示，這項被譽為「下一個新網路技術」嶄新的區塊鏈與物聯網（IoT)技術導入傳統農業，將能打造出「從栽種到餐桌的過程，完全透明，並產出一份讓全世界看的懂的生產履歷，現在的生產履歷還是一個點，把IoT技術放進來，它就變成一條線，透過IoT科技，能夠收集農作物成長期間的數據，連續性的監測，讓生產履歷更有說服力，加強外界對於農作物的信任程度。將有助於說服國外通路商，取得各大通路之上架，讓農產品「賣的出去，錢進的來，小農發大財」，即使國與國間沒有簽定自貿協定，只要符合對方檢疫查驗等法定程序，都可以透過區塊鏈產地直銷，提升出口率。

對此，張志明表示，這些台東在地小農長期為了友善農業及台東這塊土地奮鬥，未來如果能像魏瑞廷將區塊鏈技術導入各種農產產業，讓台東好物走出去，相信我對台東發展會是最好的幫助。現階段農產品種植交給台東專業小農，區塊鏈科技導入農業交由奧丁丁集團協助，而他將以台東縣副縣長的身分持續推動台東農產向「錢」衝。

張志明強調，目前台灣在區塊鏈相關產業與技術的發展潛力在這幾年為眾人所知，除了政府應該調適自身的法規以外，更重要的是政府和民間都必須瞭解如何與世界合作、競爭，不限制於自己的市場，才是台灣區塊鏈發展的活路。

(中時 )