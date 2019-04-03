佛祖凹雕讓觀賞者感覺佛祖會隨著自己移動而跟著轉動。（張朝欣攝）

著名3D彩繪家曾進成以中國神話為主題，在四湖鄉箔子寮彩繪10餘幅3D、4D中國神話人物，3日發表全台唯一的3米高佛祖頭像凹雕，最大特色是在佛祖前方走動，佛祖彷彿會跟著轉動，一直盯著觀賞者，非常神奇。

曾進成曾於大陸湖南、台灣台中后里與石岡、嘉義布袋創作彩繪村，2年前進駐四湖鄉箔仔寮社區，創作中國神話盤古開天、哪吒大鬧東海、嫦娥奔月、牛郎織女、西遊記等10餘幅3D彩繪圖，讓神話人物突破平面限制與遊客互動。

曾進成還創作2幅4D彩繪，藉由多片立體牆面，站在左側觀看是達摩，走到右側則隨著角度的改變逐漸變成彌勒佛。後來再加入觀光局推出的台灣觀光吉祥物「喔熊」彩繪牆與立體塑像，並正式命名為「箔子寮喔熊彩繪村」。

不斷自我突破的曾進成，3日又發表高達3公尺的佛祖頭像凹雕，他表示，凹雕是1種向內雕刻的技巧，透過光線折射產生視覺錯亂，讓觀賞者感覺雕像會隨著自己移動而跟著轉動，此件作品至少花了8個月時間，極具挑戰性。

曾進成說，配合在地信仰文化，佛祖頭像凹雕設於西天寺廟埕，目前正趕工製作溫府千歲王爺凹雕則設於普天宮，2神明將透過凹雕技巧，全方位護佑芸芸眾生。

四湖鄉長蘇國瓏指出，箔子寮彩繪村推出後形成一股熱潮，有效帶動四湖鄉觀光休閒產業的發展，未來將連結鄉內三條崙海水浴場與包公祖廟海清宮，打造最多元化的雲林沿海旅遊路線。

(中時 )