51歲方姓婦人日前接獲詐騙電話，騙徒指她的帳戶涉及非法洗錢，要她領出存款交給假法院人員保管。由於方婦在交付款項前覺得怪怪的，到左營警分局舊城派出所前排徊，警方趨前關心，識破此騙局，也保住她的積蓄。

左營警方表示，當時警員發現婦人是接到典型詐騙電話，趕緊向婦人解釋此為詐騙手法，令婦人恍然大悟，頻頻向警方道謝。

此詐騙手法是騙徒指婦人積欠健保費，婦人向對方表示無此情形後，對方又將電話轉接給自稱165反詐騙的警方，謊稱婦人身分已遭冒用並於銀行開設人頭帳戶，存入大筆非法資金。騙徒要求婦人將戶頭內的存款提領出來，交由法院公證，以免帳戶遭凍結無法使用；騙徒甚至還恫嚇婦人不能將此事告知親友及警察，以免涉犯洩密罪。

婦人不察，掉入陷阱，告訴對方帳戶內還有70萬元。騙徒要求婦人先取款，之後交給自稱法院專員的人來取走，代為保管。

所幸，婦人在最後一關到了派出所，警員及時識破這場騙局，保住她的血汗錢。警方呼籲，詐騙手法繁多，民眾若接到不明來電並以各種理由要求匯款及領錢，請撥打165反詐騙專線詢問，或就近向派出所諮詢，以免上當。

(旺報 )