熊熊劇中不吝嗇露性感。（中視提供）

王識賢（右起）、熊熊、豆花妹。（中視提供）

「宅男女神」熊熊（卓毓彤）官方粉絲團人氣高達71萬，現在除了固定主持網路節目、節目曝光，更參與戲劇演出，近來她在中視八點檔《C.S.I.C.鑑識英雄II 正義之戰》中飾演檢察官王識賢的事務官，綽號「奶茶」，時常一身低胸背心加上窄短裙，裝扮很吸眼球。

她首次王識賢合作，誇他帥氣，像迷妹見到偶像，心情期待，也因合作的都是前輩，她覺得挑戰很大更擔心表現不好，「他們很專業，一到片場就會投入角色，所以我那時都很戰戰兢兢」。因在劇組相處久了，發現王識賢是標準的「老婆控」，熊熊看了羨慕的歸納出結論，「果然別人家的老公都不會讓我們失望，又帥會賺錢又疼愛妻小。」

第2季共5個單元，其中「詐騙案件」和「網路霸凌」主題都讓熊熊深有同感，「我太容易信任別人，所以遇過非常多詐騙事件，買車被騙，遊戲點數也被騙，代購買貴等等」，連搭小黃也上當掏錢買東西。

不光常是詐騙受害者，熊熊也是被網路霸凌的過來人，「網路批評遇過蠻多，不外乎是胸大無腦、很廢之類」，因太常被罵，如今已習慣，她仍期許繼續努力，盼有天被關注的是工作上的專業表現。

(中時 )