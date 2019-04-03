台東綠島衛生所日前一起醫療縫合事件，受傷女童媽媽因不滿醫師為女兒縫合傷口過程上網抱怨，也因此讓衛生所只剩1位醫師編制問題遭到重視，台東馬偕醫院將緊急協調調派院內醫師進駐綠島，直到義大醫院街手為止。

離島的台東縣綠島鄉衛生所，從去年8月8日起只有1位女醫師陳姷頵守護全鄉24小時緊急醫療服務，醫療人力資源不足相關單位爭取及公告但都無人應徵，日前島上1名媽媽因女兒頭部撕裂傷到衛生所掛急診，卻因衛生所人力問題無法立即進行縫合，引發這名媽媽質疑，也進一步凸顯離島醫療人力匱乏問題。

台東縣醫師公會理事長朱建銘3日特地打電話關心陳姷頵，朱建銘表示，陳醫師說事件發生後，心理的確受到影響，不過現在已恢復了，仍然照常值班，但已連續上班多日，若有醫師支援，會很開心。

朱建銘於是立刻向台東馬偕醫院院長王功亮表達協助需求，王功亮也立即協調院內醫師，在有限醫師人力情況下，3日起由台東馬偕醫師趙鎮民前進綠島支援，至5日義大醫院接手為止，盼望能一解燃眉之急。

(中時 )