農民拿著感染稻熱病的水稻，欲哭無淚。（張朝欣攝）

雲林縣部分地區水稻近日傳出稻熱病，為防止災情擴大，3日立委蘇治芬邀農委會主委陳吉仲會勘，除了展開稻熱病防治事宜，同時宣布本月15日前到各公所申報休耕，每公頃可獲4萬5000元補助，幫助農民度過難關。

近期因日夜溫差大，加上晨間露水殘留溼度較高，雲林縣元長鄉、北港鎮等地區的水稻葉片出現稻熱病特有的病斑，且有持續擴大跡象，立委蘇治芬接獲農民反映，3日邀農委會主委陳吉仲、縣議員蔡岳儒等人前往元長、北港水稻田了解災情。

72歲老農民蔡吉祥表示，最近南部清晨與入夜後溫度低，白天卻很炎熱，一下冷一下熱造成稻子抵抗力變弱，加上幾場春雨導致溼度增加，稻熱病情況非常嚴重，稻葉上都是褐色斑點，即使沒有枯死，穀粒也都不充實，損失慘重。

蘇治芬則建議農委會要傾全力教導農民病害防治，請農改場在田間進行防治示範，讓農民知道正確的防治方法。日後若發生歉收情況，農委會也要有相關的配套救助措施。

陳吉仲聽取現場農民心聲後表示，農委會人員將到各鄉鎮辦理防治講習，萬一稻熱病不易救治影響日後收成，農民可在本月15日前到公所或農會申請休耕補助，每公頃可領取4萬5000元。

未來水稻收成時為了確保農民收入同時維持一定糧價，公糧收購數量將不限制。若稻作減產2成以上則視為災損，農委會將立即啟動農業天然災害救助，全方位保障農民的權益。

(中時 )