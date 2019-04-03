雲林縣政府推廣品德教育，與獅子會合作將品德動畫教材列入各國小的校訂課程，3日在土庫鎮馬光國小舉辦「閱讀教育融入品德教育教材運用分享」研習活動，希望透過此套教材，將品德教育從國小往下扎根。

國際獅子會300-D1區「品格教育行動學院」致力推動品德教育，贊助雲林縣各小學《悠遊字在》漢字品德動畫與《小乾坤》弟子規動畫DVD教材，為讓學校了解如何透過教材進行新課綱教學，3日特別舉辨研習活動。

雲林縣政府首席顧問張清良代表縣長張麗善出席分享品德故事，表示重視教育的張麗善縣長上任後，為縣內國小學童營養午餐加菜、推動「護童專案」強化校園安全，對於品德教育更是身體力行，希望雲林縣教育人員以身作則，共同推動品德紮根。

張清良感謝獅子會300-D1區「品格教育行動學院」贊助雲林縣國小2套教材，可以讓學童從動畫中檢視自己的行為、內化做人處事的道理，希望縣內國小踴躍申請教材，為雲林縣品德教育埋下希望的種子。

國際獅子會300-D1區總監鄭春源、「閱讀行動委員會」主席吳怡萱指出，此次創先在雲林縣舉辦「閱讀教育融入品德教育教材運用分享」研習活動，做為推動雲嘉南地區品德教育的起點，並以台灣玉山高度3952公尺為發想，設定贊助395個班級為年度目標。

(中時 )