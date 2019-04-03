從今天起只要是運動家中外野手羅瑞亞諾（Ramon Laureano）的防守範圍，相信大家都會忌憚他的超神雷射肩了！3日運動家在主場迎戰紅襪，9局上運動家以1比0領先，紅襪游擊手波格茲（Xander Bogaerts）擊出深遠的中外野安打落在羅瑞亞諾防區，一個神準雷射肩回傳直接讓波格茲死在三壘，連兩天演出長傳美技而苦主都是波格茲，也讓波格茲賽後直言：「下次我不會跑了！」

昨天運動家在與紅襪隊交手也有相似的情況，紅襪隊莫蘭(Mitch Moreland)在第2局二壘有波格茲時，擊出中外野方向安打，波格茲快腿直奔本壘想要攻下球隊第一分，卻遭到羅瑞亞諾的雷射肩刺殺在本壘前。

今天同樣的戲碼有如複製貼上，波格茲在9局上運動家1分領先的狀況下，打出一個擊向全壘打牆上的深遠安打，羅瑞亞諾雖一開始沒掌握到，不過迅速撿起球後直傳三壘，波格茲連續兩天都出局在羅瑞亞諾的雷射肩下，無緣幫球隊攻佔得點圈，憤怒地垂地怒吼。

「又一次，」波格茲在賽後嘆氣說：「我以為他不會再辦到，當我撲向三壘時，我感受到查普曼（Matt Chapman）在我摸到壘包前先碰到我，所以當時我就知道我出局了。他怎麼可以連續兩晚都做到？下一次我不會跑了！」

(中時電子報)