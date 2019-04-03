溪州鄉60年歷史的榮民工廠於2017年由私人標購，溪州公所因認為深時代意義希望保留提報為文化資產並由縣府文化局追蹤，不料近日傳出相關建築遭拆除，引發文化界炮轟。文化局長張雀芬表示，文化資產審議委員會3日實勘後決議將依《文資法》立即將榮民工廠列為「暫定古蹟」，現場已停工。

地主也有話要說！劉姓土地管理人強調，購得土地以來每天貸款利息高達7萬多元，還有每年要繳約395萬元的房屋稅，但文化局2年前列冊追蹤卻始終沒有進入實質審議，叫12名地主如何適從，最近有人接手土地並要求拆除相關建築，地主們才決議拆除無需申請拆除執照的建物。

2年前將榮民工廠提報文化資產的前溪州鄉長、現任議員黃盛祿得知消息憤怒表示，列冊追蹤的文化資產要拆除需要縣政府的拆除執照 ，質疑「縣府的效率為什麼這麼好？」

溪州榮民工廠未拆除前的廠房樣貌。（鐘武達翻攝）

他表示，溪州榮民工廠見證二戰後榮民體系的時代意義，擔任鄉長時，就希望保存舊建築群再利用，或整修賦予像是台北華山文創園區般的新風貌，才會向縣文化局申請文化資產。

文化局指出，榮民工程公司彰化工廠有60年歷史，占地14公頃，在1961至1991年間生產草袋與造紙，1996年停工，彰化預鑄廠使用部分廠房也於2011年停用後，榮民工程公司開始標售，2017年10月經12名股東集資以8億7000多萬元得標。

張雀芬強調，即使廠房被拆，但文資委員已決議將把該處列為暫定古蹟，以保留現狀，至於施工單位是否非法拆除作業，將與建設處進一步確認。

溪州榮民工廠未拆除前的廠房一隅。（鐘武達翻攝）

(中時 )