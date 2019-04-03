金門縣金沙鎮田浦九孔養殖場附近灘岸，昨天發現1隻漂流死豬，縣防疫所採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，確認並非感染非洲豬瘟病毒致死。但該所仍針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，並監控金沙鎮2家養豬場、金湖鎮7家養豬場，均未發現異常現象。

縣防疫所昨天上午接獲金門岸巡隊通報在田浦岸際發現1隻約10公斤漂流豬屍，立即派員趕赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，將死豬就地焚燒掩埋。檢體經農委會畜衛所檢驗，結果顯示非洲豬瘟病毒核酸呈陰性反應，確認並非感染非洲豬瘟致死。

該所表示，雖然檢測結果為陰性，但仍依標準作業程序，檢視在海漂豬屍地點周邊半徑3公里內的金沙鎮1家養豬場，以及5公里內金沙鎮、金湖鎮8家養豬場，並無異常死亡現象，全縣豬隻產銷正常運作，持續由各公所獸醫師密切注意轄區豬場動態。

縣府建設處副處長文水成指出，金門地理位置非常接近中國大陸出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死豬伴隨垃圾漂至沿岸，為確保產業安全，民眾若發現岸際死亡豬隻，應通報金門縣動植物防疫所，電話336625，336626，一起為金門海岸線把關。

(中時 )