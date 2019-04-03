財團法人張老師基金會主辦「有愛無礙─生命教育巡迴活動」，3日邀請混障綜藝團於基隆市建德國中進行展演，讓擁有豐富才藝的身心障礙朋友，利用表演與觀眾分享生命故事，傳達生命的價值與意義。

混障綜藝團是由一群不同殘障別人士、甚至是罕見疾病的患者，所組成的表演藝術團體，在全台各地巡迴演出，這群擁有豐富才藝的身心障礙者，將自身熱愛生命的精神，透過活潑生動的表演、與觀眾熱情互動，傳達「用愛化解障礙」、「用生命譜出動人的故事」等積極向上的精神，以及珍惜生命、尊重他人的人生觀，贏得眾人的喝采。

基隆「張老師」中心輔導委員會召集人、市議員張耿輝表示，相當敬佩混障綜藝團成員，他們或許在外人的眼中很特別，但總是努力讓生活過得很精彩，透過表演傳達給觀眾懷抱希望、夢想及永不放棄的精神，也讓青少年朋友得到很不一樣的啟發，有信心的迎接未來人生各項挑戰。

(中時 )