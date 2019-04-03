北市中山區毒趴旅館遭斷水斷電處分。（胡欣男翻攝）

政府積極嚴打毒品犯罪，鑑於台北市部分旅館屢屢發生毒趴、外籍女子賣淫情事，造成社會治安觀感不佳，日前市長柯文哲甚至在治安會議放狠話，揚言若抄不倒毒趴旅館，他將自己帶隊臨檢執法。今天市府展現高效率，對中山區近期查獲毒品的「天天精品旅館」予以勒令歇業；另兩家多次涉毒、性交易的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」，則祭出斷水斷電強制執行，讓業者完全無法生存。

市府觀傳局表示，中山區「天天精品旅館」自105年8月至108年3月止，遭多次查獲容留旅客施用毒品，已達市府認定「情節重大」程度，觀傳局依違反「毒品危害防制條例」規定，要求旅館勒令歇業。

另兩家曾遭觀傳局勒令歇業的「紅人夢幻旅店」、「LV旅店」的中山區非法旅館，不但無視歇業規定，持續非法經營，中山分局近期更分別在該處查獲性交易、吸毒、鬥毆強盜財物等不法案件，觀傳局除依法罰鍰，今天並會同警方鐵腕進行斷水斷電處分。

同時，觀傳局昨（2）日也修訂「台北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業、旅館業或民宿行政執行作業要點」，未來非法旅館類似涉毒、妨害風化等相關案件，市府將可加速處置流程，避免過去「抓得到、罰不到」的情形，用高效率遏阻不法，貫徹公權力。

觀傳局長劉奕霆說，配合市長柯文哲指示政府部門分工合作處理社會案件，市府絕不容許旅宿產業成為犯罪的溫床，治安的毒瘤。未來對於非法案件除祭出強勢作為，同時也會與警方密切合作，掃蕩不法業者，貫徹宣示市府強烈反毒、掃黃的決心。

(中時 )