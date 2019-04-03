八三夭繼挑戰完北、高雙蛋萬人演唱會後，日前受邀回母校成功高中參與校慶演出，他們距離上一次返校表演相隔四年，主唱阿璞說：「四年前我們退伍重整，加入了新的鼓手阿電，然後完成了台北跟高雄巨蛋萬人演唱會，再一次回到學校，站回這個司令台感觸真的很深！」

回到母校的八三夭，也發現現在的校長竟然是他們曾經的數學老師，也是當年阿璞的班導師，校長笑說：「我要贈送我最親愛的孩子、最親愛的學生、最偉大的校友，我的書法！」原來校長寫了「一事無成的偉大」，校長還說：「八三夭是偉大中的偉大！」讓八三夭感動不已。

八三夭特地穿著成功高中的制服演出，回想起高中的生活，劉逼說：「 其實高中的時候，最不喜歡的事就是穿制服。」阿璞接著說：「離開學校之後，反而覺得穿制服是一件非常幸福的事情。」鼓手阿電是台南二中校友，也提到前一陣子被母校邀請登上校刊專訪人物，卻當場被其他團員質疑：「請問這個校刊人物是好的表揚還是警誡？」阿電馬上激動回：「校刊會有不好的表揚嗎？」

八三夭除了剛完成高雄巨蛋演唱會、發行十週年《一事無成的偉大》自選輯，他們也即將於五月份展開「一事無成的偉大」世界巡演。

(中時 )