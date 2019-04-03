陳庭妮和趙駿亞劇中演兄妹。（緯來提供）

陳庭妮、趙駿亞今出席緯來電影台新片《黯夜》記者會，陳庭妮片中飾演殺人犯，為了感受角色黑暗面，她開拍前把自己把自己關在家裡、與外界隔絕一周，在家不開燈、不開窗，連狗的玩具的收起來，不要狗狗跟她玩，手機已讀不回、減少應酬，被朋友笑虧耍大牌。

陳庭妮表示：「這次角色性格多變，從天真浪漫幸福美滿的婚嫁娘，到中後段變成對現狀不滿、憤怒，內心的轉折很像搭雲霄飛車」。劇中首次演殺人犯，得拿著刀面對鏡頭捅向被害者，但為了讓捅人噴血逼真狀，陳庭妮得「騎」在被害者身上，實際捅的是兩塊花藝海綿，工作人員拿著寶特瓶噴血，「我得裝作像是卡到骨頭再拔出來一樣，姿勢很滑稽，跟海綿對戲真的太難了，但這場戲只有一次機會，沒時間笑場」。

陳庭妮為角色耗心力，殺青時，又得馬上接演《比悲傷更悲傷的故事》，讓她相當不捨，殺青當天回到家已凌晨３點，她替角色做了「告別」，在浴缸中泡澡、回想角色的一切，「整整花了一個多小時，等走出浴室，天都要亮了。」

首次挑戰懸疑驚悚題材的趙駿亞，飾演陳庭妮的哥哥，因涉及老婆路嘉欣失蹤案，經常有「崩潰」、「發抖哭泣」等情緒較重的戲，趙駿亞說：「平常演的八點檔天馬行空，要復活就復活，要飛天就飛天，這部片的邏輯和細膩度不同，導演給很大空間。雖然劇本只有幾個形容詞，但那幾場情緒戲不好演，每次都要ㄍㄧㄥ到飽滿，卻一遍又一遍重來了五遍，不斷的嘶吼、全身緊繃，拍完後筋疲力盡，比跑百米還累」。

因涉嫌傷害自己的老婆而被帶去偵訊室審問，趙駿亞打趣說：「那是真的審訊犯人的地方，一進去想不認罪都不行，這空間感很有壓力，讓人不舒服」。陳庭妮也搭腔說：「我們在警察局拍到一半，還有警察說借過，真的有犯人上銬被帶進去，我有瞄到犯人一眼，跟電視上看起來不一樣；且偵訊室裡好有壓迫，四面桌子椅子都是厚的，怕有些犯人會自殘，一進去就很有感覺，導演甚至嚇我們說別亂碰牆壁說不定有犯人自殘過」。趙駿亞靠自己一個人衝浪、吃飯、開車跟自己獨處，慢慢抽離角色，他說：「對我而言殺青就是下班」。

(中時 )