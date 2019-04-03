25歲「奶茶妹妹」章澤天2015年和大她19歲身價千億、京東商城CEO劉強東結婚，育有一女，去年劉強東在美國捲入性侵女大生疑雲，最後獲不起訴處分。而章澤天從頭到尾都表示力挺老公，「惟願守得雲開見月明」，今(3日)傳出章澤天低調卸任劉強東持股公司的董事，令人好奇出了什麼變化。

劉強東和章澤天挺過風波後，兩人動向更為網友關注，今年初章澤天突然賣了位於澳洲豪宅，以1620萬澳元（約3.6億台幣）賣給酒店大亨，相較於買入價錢虧了270萬澳幣（約5900萬元台幣），令人推測是否與婚姻關係有關，但章澤天的父親受訪表示：「沒有離婚這回事」，強調女兒和女婿婚姻沒問題。

今據《新浪科技》報導，章澤天已卸任重慶嫩綠茶藝有限公司董事職務，該公司4年前成立，資本額約3千萬人民幣，主業是食品生產、餐飲服務，劉強東為公司持股人，如今章澤天辭去董事，引發外界討論。

(中時電子報)