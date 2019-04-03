中華職棒30年高雄場開幕戰，3日晚間於澄清湖棒球場點燃戰火，由「黃衫軍」中信兄弟主場迎戰南霸天統一獅，而最令球迷驚喜的是現場邀請市長韓國瑜擔任開球嘉賓，有現場球迷直呼：韓流持續延燒，讓棒球熱潮燒得更旺！

韓國瑜開球完離去前，記者追問他擔任投手，會希望誰站在打擊區，像是賴清德還是蔡英文，韓會心一笑，表示記者聯想力太強，強調運動歸運動，政治歸政治，希望所有來高雄參加棒球比賽或喜歡棒球運動的人，都能夠很開心。

今日上演的「獅象」二連戰的首戰，也是雙方在新球季的首度交鋒，現場球迷朋友不僅欣賞精采的棒球賽事外，更要一睹高雄市長韓國瑜的風采。

韓國瑜開球前表示：「從球場土質、草皮、排水以及觀眾座椅，就是要提供每一位入場球迷，有更優質的觀賽品質」，韓國瑜指出，透過完善球場設施，才有機會爭辦國內外大型賽事，在建立口碑及品牌形象後，最終吸引企業投資及認養，形成一道「運動產業鏈」的綠色經濟，是未來高雄市政府重點目標。

高雄市政府指出，未來將持續與聯盟及球團密切往來，除了爭取更多賽事場次移師高雄，更要與各球團研議相關合作，期望以紮根在地球迷方式，滿足高雄市民力挺國球的決心；此外，市府也將與中華民國棒球協會積極洽談，希望能引進國際賽事，不僅能活絡球場，更能爭辦大型賽事，將高雄市行銷國際。

(中時 )