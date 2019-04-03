JR紀言愷（右）與林哲熹（左）都曾被貼上標籤。（文達文創提供）

林哲熹認為自己個性越來越成熟。（文達文創提供）

樂獄 拿刀拿槍篇 精彩短秒影片搶先看

電影《樂獄》由林哲熹、JR紀言愷、范少勳主演，片中三人飾演少年犯，面對要拿起樂器，從一開始連五線譜都不認識，到要突破各種困境，過程中必須努力私下外界認為他們學音樂也不會變好的標籤，其實林哲熹和范少勳則無獨有偶的在求學時期曾被貼上是「壞學生」、「沒藥救」的標籤。

范少勳求學時期則曾和同學在校園裡收保護費，「我們很愛收同學的悠遊卡，然後拿去退錢，把拿到的錢去打撞球、打網咖；若或是不想上課，就去診所拿治鼻水、鼻塞的感冒藥，那種藥吃了會想睡覺，可以睡一整天。」被記過後就用出公差除草、修燈泡消過，也正合他不想上課的意。

范少勳因此被老師認為是「沒救的學生」，他還拿課本丟老師，惹得老師大怒飆罵：「希望你不要再出現在班上了。」當年儼然是一個校園小霸王，直到爺爺過逝前對他說：「要乖乖聽媽媽的話，不要再讓家人擔心。」才因而醒悟，而後對著班導師說：「我想改變。」逐漸走向正途。

林哲熹則曾跟老師放話：「考上大學只需要唸兩個月！」被認為是壞學生、獨來獨往不合群，但仍選擇做自己，所以希望老師們不要管他要做什麼，自己會對自己負責。他認為上課教的東西只是為了應付考試，尤其校風自由，就算是上課睡覺老師也不會管，後來果然憑藉自己實力考上北藝大，破除老師對他的「壞學生」標籤。該片5月17日上映。

(中時 )