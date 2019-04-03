法務部提升監獄人權，今年4月起女子監獄收容人的幼兒若已達就學年齡，可外出至幼兒園就學，以便與外界接軌。桃園女子監獄目前有3名孩童外出就學。此外，桃園女監為照顧收容人及其子女，開闢了養生復健園區與幼兒遊樂區，3日上午進行剪綵，現場小朋友唱唱跳跳歡迎貴賓。

法務部矯正署有鑑於女子監獄常有隨母入監的幼兒，為維護幼兒成長環境與照料，女監除了延聘全職保育人員，提供兒童照護示範與親職教育活動之外，桃園女監與中國信託反毒教育基金會合作，耗資約60萬，在親子園的廣場設置占地20平的幼兒遊樂區。

受邀參與剪綵的法務部長蔡清祥表示，近來法務部推出幾項措施，例如在女子監獄設置幼兒遊樂區，並在4月1日起開放讓兩歲以上隨母入監的兒童外出就學，同時也在桃園女監設置了養生復健園區，讓收容人能在離開前取得長照相關證照，此外，更推動智慧型監獄，利用現代科技做有效管理。

蔡清祥表示，很感謝中國信託反毒教育基金會提供協助，在女子監獄裡面設置幼兒遊樂區，希望這些因不得已隨母入監的幼兒，有良善的學習跟生長環境，讓兩歲以上的兒童有機會到監所以外的幼兒園上課，此舉措也符合兒童權利公約措施，保障兒童權益。

在幼兒遊樂區剪綵儀式上，蔡清祥也替外出就學的幼兒背上書包，象徵送上兒童節大禮。收容人表示，外出就學是政府德政，可讓孩子在正常成長環境下和社會接軌，自己的孩子外出上學後更為獨立乖巧，學會很多規矩，甚至開心到搭上娃娃車就不想下車了。

(中時 )