陳怡蓉代言公益。（伊甸社會福利基金會提供）

陳怡蓉探視早療中心的孩童。（伊甸社會福利基金會提供）

陳怡蓉探視早療中心的孩童。（伊甸社會福利基金會提供）

陳怡蓉5年前曾擔為慢飛天使們公益代言，如今升格人母的她，這次2度獲邀代言，幫公益拍照時，是她產後4、5個月的時候，當時她覺得肚子、屁股、大腿、手臂還沒恢復到理想目標，原本很擔心上鏡頭，知道不需要露腿、露胸才放心入鏡。

女兒現在6個多月，她不改幽默地說，因為女兒像爸爸，暫時還不想帶女兒出來和大家見面。家裡目前有找保母幫忙，但主要她自己照顧，她找過妹妹的2個小孩練習，所以現在幫女兒包尿布、洗澡上手很快。女兒平時喜歡找爸爸，聽到爸爸聲音或看到爸爸回來很興奮，讓她沒好氣的說：「痛我在痛，生我在生，憑什麼撿現成。」

她上熱舞課、游泳、健身房，體重還差2、3公斤，積極塑身大作戰，想要線條體態再更好一點再復出。目前有戲劇邀約，最快下半年回螢光幕，過去她在《遇見幸福300天》、《翻牆的記憶》都演過媽媽，現在真的為人母，要她演媽媽也不排斥，但希望是有挑戰的角色。

兒童節前夕，陳怡蓉一心掛念著基隆早療中心的慢飛天使，日前特別帶小禮物來探望孩子們，並與他們一起上課。課程中，老師配合春天節氣，利用樹葉帶領孩子進行美勞課，訓練孩子手眼協調及精細動作發展。其中，慢飛天使糖糖因認知理解較弱，不時向陳怡蓉投以求助的眼神。

陳怡蓉觀察到，馬上轉身換位到糖糖身旁，牽起小手引導他，拿起樹葉沾染顏料拓印在圖畫紙，做出一隻又一隻可愛的毛毛蟲。陳怡蓉說，孩子的成長有無限的可能，只要及早發現孩子發展狀況，就能透過早期療育課程，幫助孩子趕上成長腳步。

遲緩兒需多元早療專業支持，才能趕上發展的歷程，陳怡蓉呼籲社會大眾一起響應伊甸「弱勢兒童服務計畫」，每月定期捐款300元，幫助更多像「糖糖」一樣的慢飛天使，邁向未來的成長之路。詳情請上伊甸基金會官網進行線上捐款，或電洽0800-025-885，劃撥帳號05793779，戶名：財團法人伊甸社會福利基金會，備註「弱勢兒童」。

(中時 )