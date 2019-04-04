配合鐵路地下化通車，高雄市政府陸續完成青海、自立、大順陸橋及青年路鋼便橋拆除工程，4日自強陸橋進場拆除。為紓解鳳山區南北向及鳳山車站區域交通流量，市府地政局特別於第85期市地重劃工程優先闢建貫通文衡路、曹公路的臨時便道，並於4日上午啟用，提供機車及行人通行。

為維護交通安全及交通順暢，高市府地政局會同交通局現勘，並於周邊路口設置改道指示標誌，並增派義交人員指揮、疏導交通。

高市府地政局提醒用路人，因為臨時通道兩旁的市地重劃工程正在進行中，行經臨時便道時應依號誌及義交人員指示通行，臨時便道開放初期，周邊道路或許有壅塞情形，請民眾提早出門，不便之處，希望市民諒解。

另外，配合交通部鐵道局拆除原有車軌、月台等地面鐵道設施期程，市府地政局也將文衡路、曹公路正式開闢工程列為優先項目積極趕工中，希望能早日健全鳳山車站周邊交通系統。

(旺報 )