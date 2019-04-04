國立高雄大學持續布局東南亞，日前校長王學亮率團出訪印尼，參加姊妹校UNISMA 38周年校慶暨全球大學領袖高峰會。他也與多所大學簽署合作備忘錄。

王學亮發表演說，剖析台灣高等教育現況。他說，儘管面臨少子化衝擊，但仍維持優質教學研究品質，鼓勵印尼師生踴躍申請來台訪學、深造、學術合作。

王學亮一行人也拜會多所大學、簽署合作備忘錄，以及會見當地Malang（瑪瑯）市長Sutiaji，推銷高大。UNISMA地處瑪瑯，與相距3小時車程的泗水都在東爪哇省內，全校學生達1萬5000名，共有土木工程、電機工程等10個學院，其中，學生數最多的是經濟學院，約5000人，為當地指標性大學。因此，包括台灣、俄羅斯、越南、泰國等大學皆派員出席其校慶活動，顯見其重要性。

根據MOU內容，除了鼓勵教職員生學術交流合作、跨領域研究，推展人才培育；共同舉辦學術研討會、規畫學術成果等出版品。

除了UNISMA，高大一行人也前往泗水兩所大學進行交流訪問，這兩所大學學若干師生3月中旬已經來台參加高大「SDG文化體驗假日學校」，學習華語文、體驗台灣歷史文化與企業參訪，對台灣的印象深刻。

(旺報 )