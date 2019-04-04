北部地區一名助理教授小薰(化名)與陳姓已婚教授發展婚外情，2人在車上親密，陳男誇讚小薰「招數很多」，被陳男女兒發現行車紀錄器對話，法官判小薰賠償陳妻5萬元。

據判決書，陳姓教授與妻子育有2名女兒，2名女兒均已成年，原本夫妻倆婚姻美滿，但陳妻2015年發現丈夫計畫與助理教授小薰曾計畫一同到大陸旅遊，後又同時取消，陳妻頓時察覺出蛛絲馬跡，進而發現丈夫每周都會接小薰上課，而女兒更是從行車紀錄器聽到爸爸與小薰的曖昧對話。

從行車紀錄器對話中，可以聽到陳男與小薰打情罵俏，陳男調戲她說要「摸奶奶」，還要跟小薰「以身相許」，小薰回應「我們有一個潛規則，以後遲到的人就要給人家摸。」，2人還討論做愛招數。小薰說「我今天早上起來的時候，我就嘗試用一個方式，就是把雙手舉高…就會嗯出來。」陳男：「你的招數很多喔。」。

小薰則辯稱，她當時在車上與陳男討論如廁困擾，並非性事，認為陳男女兒斷章取義，而陳男說「摸奶奶」等，只是因為當時陳男因為塞車遲到快一個小時，男方為了化解尷尬開的玩笑話。

法官認為，小薰明知陳男已婚，仍與他互動親密，超過一般朋友界線，當陳男稱小薰「老婆」時，小薰沒有嚴正反駁，反而跟他調情，介入陳男與其妻的家庭，判她賠償陳妻5萬元。

(中時電子報)