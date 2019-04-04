交往中的情侶總希望與另一半一同走向我紅毯的另一端，若在訂婚前意外得知對方的黑歷史，這該如何是好？一名男網友訂婚前夕，女友對他自爆浪蕩不羈的過往，急得發文求助「我該怎麼辦！」

「我該怎麼辦？」《Dcard》一名網友發文，表示訂婚前夕，女友承認在國外留學的時候，跟非裔美國黑人、白人玩過，也承認自己玩過3P，還信誓旦旦保證，跟男網友交往的這三年什麼事都沒做，已經改過自新了。但男網友一聽卻躁動不安，「不懂她為什麼要跟我講這些，就讓我永遠都不知道這些事情不好嗎？」，問該繼續結婚嗎？

不少網友力勸放生，「我會退婚，她坦白的確很有勇氣但不代表你得接受」、「反正都還沒去戶政事務所」、「肯定退阿，基本上敢這樣玩的，自己心中的尺早就丟不見了」、「這種我不要，會亂玩男女關係的是什麼好東西？！」也有網友勸「承認需要很大的勇氣，總比結婚後你突然知道來的好吧」、「她願意坦白就是要無秘密的跟你過一輩子」。

(中時電子報)