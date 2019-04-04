由楊冪主演的《扶搖》即將在中天娛樂台播出。（圖／翻攝自微博）

扶搖X楊冪|Legend of Fuyao

有演藝圈拚命三娘之稱的楊冪，雖然日前爆出婚姻觸礁，與劉愷威5年婚姻告終，但消息傳出後完全沒有減少曝光，不僅大方回應有關離婚後與前夫的相處模式，工作量更是爆量增加，光是拍攝中或已殺青的電視、電影作品就還有4檔在等待上檔，甚至還罕見地投入實境秀節目《密室大逃脫》，讓粉絲引頸期待，大小螢幕都將能看見「滿滿的大冪冪」。

楊冪愚人節當天更新微博動態，透露目前人已經投入全新作品《暴風眼》的劇組中，該劇由楊冪與旗下藝人張彬彬主演，兩人將褪下過去大家熟悉的古裝扮相，挑戰都市反諜戲。張彬彬近來憑藉著《小女花不棄》爆紅，一躍成為當紅小生，自家老闆楊冪也打鐵趁熱，親自出馬捧張彬彬，楊冪素來有「旺男主體質」，外界紛紛看好張彬彬人氣有望持續飆漲。

目前新戲甫開拍，想念楊冪的粉絲也別焦急，中天綜合台即將播出由楊冪與阮經天合作演出的古裝大戲《扶搖》，兩人在劇中甜蜜相戀，卻又歷經波折，「虐戀」過程讓戲迷大呼心疼不已。而楊冪與阮經天也在拍片過程中培養出閨蜜情誼，阮經天曾透露，當現實生活中遇到感情的疑難雜症時，第一時間就會打給楊冪諮詢，楊冪可算是他的心靈導師。

由楊冪、阮經天主演的古裝大戲《扶搖》近期將在中天娛樂台播出；而由林依晨、張彬彬合作演出的《小女花不棄》未來也將在中天頻道播出，敬請期待。

(中時電子報)