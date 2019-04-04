美國加州一間醫院爆出超扯偷拍事件，隱藏攝影機竟安裝在醫院產房內，粗估將近1,800名產婦生產過程全被偷偷記錄下來，孕婦隱私權蕩然無存。

美國加州一間醫院爆發產房偷拍事件，目前已有81名婦女集體控告醫院，不過保守估計受害人應該將近1,800人。

綜合《紐約時報》（The New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，位在美國加州葛洛斯蒙醫院（Sharp Grossmont Hospital）「婦女中心」（Women's Center）的3間產房竟被發現裝設有移動偵測攝影機，在2012年7月至2013年6月期間暗中錄下了產房內所有生產、診療過程，目前已知有81名受害婦女進行團體訴訟，不過律師認為被害女性可能多達1,800人。

產房內進行的醫療行為相當私密，即便婦女沒有生產，通常在這裡進行的檢查作業也會要求病患脫掉部分衣物。負責替被害人打團體訴訟的律師高達（Allison Goddard）表示，她已經看過當中5段影片，影片畫面暴露婦女相當私密的部分，她描述其中一部影片清楚拍下即將生產的孕婦被推入產房，病袍被捲至胸部下方，露出圓滾滾的肚皮，接著完整生產過程全都錄下：寶寶出生、護士幫孕婦按摩子宮、血塊則陸續自體內排出。

產房內安裝隱藏攝隱機實際上是為了抓小偷，這間醫院的產房在2012年5月間發生貴重藥物連續被偷事件，醫院遂將3台移動偵測攝影機安裝在房內桌機上，醫院發布聲明指出，「原本用意是希望拍下拿走麻醉車上藥物的小偷」，偷走藥物的醫生確實是被抓到了，沒想到鏡頭最後卻一併錄下產房內病患和所有醫療行為。

不過受害婦女在意的不只是私密部分在未經同意情況下被偷拍，她們更憤怒的是醫院處理事情的態度相當草率，保存影片的電腦由多人共用，但是並非每部電腦都有密碼保護，到底哪些人看過影片了？影片是否外流？這些都不得而知。另外，醫院表示已經銷毀半數影片，卻無法保證被銷毀的影片不會被還原。

高達表示，偷拍事件已造成受害婦女心生恐懼、憤怒、羞辱、沮喪、以及無力感。

紐約大學醫學中心的醫學倫理主管卡普蘭（Art Caplan）指出，醫院的竊盜情形確實是很大的問題，不過通常醫院要調查自家遭小偷都必須配合法律規範，他批評醫院的行為確實太超過了。

(中時電子報)