基本上已經鎖定東區第1的公鹿，主場更摘誇張的32勝6敗戰績，如今他們主場祕密武器終於曝光！原來是公鹿本季特別打造全新高科技的板凳席座椅，不僅可以調整高度，甚至可以保持攝氏41.1度的恆溫，幫助球員保持肌肉溫度。

公鹿利用高科技豪華座椅，取代原本的折疊板凳，首先這種座椅可以透過一個按鈕，隨時調整座椅高度，讓包含「字母哥」阿提托康波、布魯克羅培茲、伊耶索瓦等身材高大的球員，都可以更舒服坐在板凳席上，不用再「委屈」自己。

更神奇之處是，這種座椅可在短時間自動加熱到攝氏41.1度，這是根據研究調查後，保持肌肉溫度的最佳數值，同時在座墊與椅背採取智能辨識模式，只要球員接觸到座椅，一方面加熱，另一方面具備自動記憶模式調整到最佳角度。

「這種座椅太棒了，我一直都把座椅調到最高的高度，」公鹿明星前鋒米德頓表示，「雖然這樣並非最舒服的高度，卻可以維持我的身體保持舒展，還有加熱功能也很迫切需要，如今我們有了加熱座椅，就不必再用加熱袋了。」

可惜這種特殊座椅，只在公鹿主場才能享受，或許造成公鹿本季主場勝率高達8成42，到了客場勝率卻變6成50，太過依賴這種高科技座椅，可能對公鹿來說，也算是種雙面刃，起碼公鹿高層本季的「用心」，球員都感受到了。

(中時電子報)