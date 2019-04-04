歷史不會重演，但總會有驚人的相似。韓國瑜擔任北農總經理時遭民進黨猛烈攻擊，立委段宜康批最大菜蟲更激怒韓國瑜，為轉戰高雄市長埋下伏筆。如今，陸委會主委陳明通批韓國瑜拚經濟是「只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」，再次激怒韓國瑜重轟陳明通「書是讀到狗的肚子裡去了嗎？」。由於，民進黨全黨對其發動攻擊，極可能迫使韓國瑜轉戰2020總統大選突圍，讓其理想「貨出得去，人進得來，高雄發大財」才得以實現。

回顧2016年6月起，民進黨新潮流派系為安挿北農總經理人事，對韓國瑜發動攻擊，民進黨立委段宜康多次在Facebook發文，指控北農黑幕重重是最大菜蟲，韓國瑜召開記者會，嗆段宜康賭吞曲棍球，捍衛自己的操守經得起檢驗。隨後，與民進黨籍市議員王世堅在臺北市議會激烈攻防。面對新潮流爭權奪利行徑，韓國瑜不齒批「真下流」。離職後，韓國瑜因緣際會投入2018年高雄市長選舉，搶下市長寶座，並掀起全國討厭民進黨的浪潮。各界揶揄民進黨「搶了菜攤、丟了江山」。

如今，韓國瑜為實現「貨出得去，人進得來，高雄發大財」政見，赴星、馬、港、澳、深、廈等地簽下農漁產品訂單。但一趟大陸行，上至蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦，下到陳致中等高雄市民進黨籍議員，紛紛抹黑、抹紅、揶揄、抨擊不斷；尤其，陸委會主委陳明通諷高雄市長韓國逾，「只為了生活，吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別」，立即引爆韓國瑜怒火回批陳明通「書讀到狗肚子裡了嗎？」更反批民進黨不為人民謀福利「才像禽獸」、「陳明通眼睛瞎了嗎？」。這宛如當年端出一盤曲棍球，宣告決戰民進黨新潮流場景。

按民進黨處處「逢韓必反」，涉及貓熊、農產品外銷中國大陸的兩岸相關問題，蔡政府反應更是激烈。韓國瑜「貨出得去，人進得來，高雄發大財」政見恐將胎死腹中。韓國瑜妻子李佳芬談韓國瑜個性是「劍及屨及的人，若當高雄市長，相信他會即刻著手，短中長期配套進行」，但上任百日後發現民進黨政府從中作梗，令抱負難展，迫韓國瑜再挑戰更高公職解圍，那民進黨「搶了菜攤、丟了江山」歷史恐再重演。

(中時電子報)