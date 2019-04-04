森田和熊熊到家扶中心做公益。（Check2Check巧朵恰克提供）

網紅森田化身新銳服裝設計師，與快時尚網購指標Check2Check聯手合作推出「愛為衣歸~S.Check純白男友T恤」，3天銷售突破一萬件，適逢兒童節的到來，森田與熊熊3日一同前往家扶中心，陪10名國小弱勢孩童一起吃冰淇淋巧克力鍋，共同度過一個溫暖的下午，並現場捐贈100件白T給家扶基金會。

熊熊與森田私交甚篤，是多年的好友，一聽到森田發善心，通告結束就手刀趕到現場，但因時間倉促，她穿著牛仔短褲、套上白T就上陣，難掩性感身材，笑說：「這麼有意義的事，雖然來不及好好整裝，但是再忙都要來共襄盛舉！」

近來宣布恢復單身的愛紗日前也在臉書Po文分享她的白T穿搭哲學：「衣櫃裡不能缺少的就是乾乾淨淨的白T。」她昨雖不克前來，但也積極響應森田的善心，錄了一段VCR祝福家扶中心以及全天下的小朋友們兒童節快樂，希望大家都能穿著新衣服度過一個美好的兒童節。

此外，對於大家稱讚她單身人氣更旺，她笑說，有好朋友們的陪伴，讓她重回演藝圈立刻感受到處處溫暖，她用白T妙喻結婚這件事就像每個人都有一件白T，穿久了難免弄髒，或甚至不小心穿破了，可能會讓你心情糾結一陣子，但換個角度想，不如乾脆把破洞剪出造型，設計成潮T，還是可以漂漂亮亮的收回衣櫃。意指離婚不是污點，而是人生歷練中的一個戳記罷了，並說：「我在『非單身』的這時間學到很多，無論在婚姻中或婚姻外，只要懂得愛自己，多關心自己，無論單不單身，都能過得很陽光充實。」

(中時 )