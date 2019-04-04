英國脫歐僵局未解，但時間壓力已逼得首相梅伊喘不過氣。她昨天提出，將向歐盟尋求短期延長脫歐期限的新策略，並與最大在野黨工黨黨魁柯賓會面，討論能在國會通過的脫歐方案。柯賓對梅伊的妥協表達歡迎，但她此舉惹毛保守黨內的疑歐派，他們揚言逼宮，更導致2名內閣官員跳船請辭。雪上加霜的是，歐盟委員會主席容克稍早更打臉梅伊，強調脫歐期限就是4月12日，不會如梅伊所要求再度順延。

上月底歐盟峰會中，歐盟另27個成員國領袖有條件接受英國延後脫歐，同意延到4月12日之後，英方必須在4月12日提出明確的後續走向供歐盟考慮、且同意參加5月23至26日的歐洲議會選舉，

容克3日在歐洲議會表示，412就是英國國會下院通過脫歐協議的「終極大限」，如果英國國會無法在那之前完成，「不可能有進一步的短暫延期」。容克說，若拖到412之後，歐盟恐將面臨歐洲議會選舉的風險，更會威脅到歐盟運作。

(中時 )