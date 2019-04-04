年輕人發現韓國瑜來到夜店現場，開心尖叫要他選總統。（袁庭堯攝）

高雄巿長韓國瑜3日深夜視導跨局處擴大臨檢，首次進到巿區知名夜店，意外引起全場暴動，猶如「神祕嘉賓」，一秒變成粉絲見面會，不僅氣氛嗨到最高點，紛紛拿起手機錄影，還有人興奮地說「偶像」、「選總統」。

韓國瑜跟青年朋友問好，對打擾大家先說對不起，並說毒品防制是希望大家在快快樂樂的時候，能夠享受健康、有意義的身心休閒，也祝福所有人連續假期玩得開心，問大家要杜絕毒品好不好，全場大聲歡呼，高喊「好」。

韓國瑜現身高雄知名夜店，引發現場長達一分鐘的尖叫，年輕人要他選總統。（袁庭堯攝）

「防制毒品聯合查察小組」深夜擴大臨檢，前進年輕人聚集的知名夜店。（袁庭堯攝）

不顧警方臨檢，年輕人紛紛拿起手機搶拍韓國瑜，直呼太屌了。（袁庭堯攝）

記者問韓國瑜，和夫人李佳芬會不會考慮來夜店，他連忙笑說「我們年紀大了！」。（袁庭堯攝）

高巿府在連假開始，以跨局處「防制毒品聯合查察小組」3日深夜11時，對巿區夜店、KTV實施擴大臨檢。聯合勤教時，韓國瑜要求以校區、社區、管區「三區」將毒品趕出校園，還說社會上什麼錢不好賺，要賣毒賺缺德的錢。

他並舉例，國外有2個法官為了了解毒品有多可怕，自己以身嘗試，結果1個因為控制不了，自殺了，另1個則是進了勒戒所，出不來。還有染毒改過的牧師跟他說，即使一直勸人不要碰毒，自己還是有忍不住想要吸毒的念頭。

臨檢前的任務會報，韓國瑜要求警方硬起來，把毒品趕出校園。（袁庭堯攝）

臨檢出發前韓國瑜透露，訪美行程將會與一位退休的大使級人士見面。（袁庭堯攝）

至於即將赴美訪問，他表示已做了規畫，還有一些書面的稿子都寫好了，被問到有沒有跟美國政要見面，他說沒有刻意安排，也不會排斥，一樣客隨主便，他也透露有機會跟一位退休的大使級人士見面，但就是平常心。

韓國瑜向大批臨檢警力致敬。（袁庭堯攝）

韓國瑜簡短致詞後旋即離去，現場大批年輕人仍高喊「凍蒜」，直呼今晚神秘嘉賓太酷了。（袁庭堯攝）

韓國瑜表示第一來夜店，大開眼界。（袁庭堯攝）

韓國瑜特別叮嚀苓雅分局長，員警睡眠時數一定要充足。（袁庭堯攝）

(中時 )