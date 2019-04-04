高雄巿長韓國瑜3日深夜視導跨局處擴大臨檢，首次進到巿區知名夜店，意外引起全場暴動，猶如「神祕嘉賓」，一秒變成粉絲見面會，不僅氣氛嗨到最高點，紛紛拿起手機錄影，還有人興奮地說「偶像」、「選總統」。
韓國瑜跟青年朋友問好，對打擾大家先說對不起，並說毒品防制是希望大家在快快樂樂的時候，能夠享受健康、有意義的身心休閒，也祝福所有人連續假期玩得開心，問大家要杜絕毒品好不好，全場大聲歡呼，高喊「好」。
高巿府在連假開始，以跨局處「防制毒品聯合查察小組」3日深夜11時，對巿區夜店、KTV實施擴大臨檢。聯合勤教時，韓國瑜要求以校區、社區、管區「三區」將毒品趕出校園，還說社會上什麼錢不好賺，要賣毒賺缺德的錢。
他並舉例，國外有2個法官為了了解毒品有多可怕，自己以身嘗試，結果1個因為控制不了，自殺了，另1個則是進了勒戒所，出不來。還有染毒改過的牧師跟他說，即使一直勸人不要碰毒，自己還是有忍不住想要吸毒的念頭。
至於即將赴美訪問，他表示已做了規畫，還有一些書面的稿子都寫好了，被問到有沒有跟美國政要見面，他說沒有刻意安排，也不會排斥，一樣客隨主便，他也透露有機會跟一位退休的大使級人士見面，但就是平常心。
(中時 )
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