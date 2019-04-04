台東市民柯禹丞深愛鸚鵡，飼養了2隻可愛的鸚鵡，分屬不同品種，1隻是已經養了7年名叫嘟嘟的金太陽，另一隻是養了5年名叫檸檬的折衷鸚鵡，兩隻鸚鵡雖然年紀差了好幾歲，但感情甚篤，形影不離，從來不會吵架，感情相當好。

嘟嘟是俗稱金太陽的金太陽錐尾鸚鵡，外型十分美麗，橘紅色搭配上金黃的羽翼，就像陽光般閃耀，在翅膀的最前端則是鮮綠中帶著寶藍色，個性相當活潑好動，對任何都相當好奇。

檸檬則屬於折衷鸚鵡，由於其繁殖比較困難，在市面上見到的比較少，與其他鸚鵡比較起來，折衷鸚鵡比較不吵鬧，個性天生就比較優雅、安靜。

柯禹丞說，雖然兩隻鸚鵡性格差異極大，就連體型也差了好幾個個頭，但兩隻鸚鵡卻是感情極佳，總是「膩」在一起，甚至還會「聯手」起來欺負他這個主人，兩隻鳥合作無間，羨煞旁人。

鸚鵡不同於其他動物，柯禹丞說，養鸚鵡看起來簡單，但其實學問很大，每種品種都有不同個性，要按照鸚鵡性情來針對性對待，千萬不可三分鐘熱度養殖，極容易造成鸚鵡死亡。

(中時 )