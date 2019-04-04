前行政院長賴清德3日堅定表示，尊重民進黨主席卓榮泰的安排，與總統蔡英文會面，但仍會走完總統初選程序，沒有其他考量。美麗島電子報董事長吳子嘉卻直言，賴清德的政治生命應該是GG了。

吳子嘉接受香港媒體《中評網》專訪時表示，民進黨總統初選，可能有3種結果：1.賴清德大贏，贏蔡英文15％至20％，這樣大家就沒話講，但目前看起來並非如此，據美麗島民調顯示，賴僅小贏蔡5％至7％，蔡英文會就此放棄嗎？2.賴清德可能只贏蔡英文1％，差距非常小，蔡會放棄嗎？第3個狀況就是賴清德輸掉。

吳子嘉分析上述的3種狀況，只有賴清德大贏，才會獲得黨內大力支持，但目前看來並非如此，因此對賴清德處境不利。賴目前僅些微贏蔡，會讓他陷入某種政治氛圍，就是賴清德一定要選嗎？到時民進黨全代會就有可能發動推翻賴清德。

吳子嘉強調，賴清德參加初選是扮演唐吉柯德，一個人挑戰龐大的團體，因而陷入非常大的困難。雖然賴清德堅持初選結束、不妥協，但終會被權力巨大戰輾碎。

吳子嘉指出，蔡英文當總統就是最好的選舉方式，賴清德跳出來挑戰蔡英文，就要先把他的參選理念說清楚，但至今仍未看到，很奇怪，總要講一下到底是為何而戰？如今看來蔡英文的民調有上升趨勢，而賴清德政治生命應該是掛了。

(中時電子報)