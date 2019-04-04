王仲薇飼養「金斯頓」，把牠訓練成一隻親人又愛撒嬌的貓。（王仲薇提供）

高雄市民王仲薇從小喜歡貓，又因眼神頗像貓，綽號就叫「小喵」，但因為對貓毛嚴重過敏，沒實際養過貓，直到近年到澳洲生活，與室友共同飼養虎斑貓「金斯頓」，才再次愛上貓，堪稱「命中註定我愛你」；牠也有特殊的撒嬌絕技，討食物吃就會跟主人啾咪，模樣可愛極了。

小喵說，小時候就很喜歡貓，但對貓又有點恐懼，曾經被貓抓傷過，內心有點陰影，甚至不愛貓了，再加上對貓毛過敏，養貓的想法從此消失的無影無蹤，後來因緣際會與室友養了「金斯頓」，朝夕相處下，改善過敏體質，又再愛上貓咪。

9歲的金斯頓是隻巨貓，體型比台灣常見的貓還要大1倍，體重有7公斤。小喵提到，金斯頓有個奇怪的癖好，喜歡到處睡覺，像是不要的紙箱、空盆栽、落葉堆裡等等，有時也像個皇帝般，睡前會「翻牌選妃」，到家中各室友房內就寢。

金斯頓如同一般貓一樣，平常對人愛理不理的，不過一有食物誘惑或需求，就會變得格外撒嬌。小喵說，把牠訓練一番，一定要主動啾咪，才會給牠食物，「我要親牠，牠就會往上頂，讓我親到他的頭」相當討喜；金斯頓脾氣很好，不會亂抓人，讓她「惜命命」，成為當前生活不可或缺的一部分。

(中時 )