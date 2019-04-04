「3C節能家電空調智慧居家生活展」，4月5日至8日在高雄巨蛋體育館盛大展出，祭出超值優惠。（柯宗緯攝）

南台灣規模最大的電器展售會，由高雄市電器商業同業公會舉行「3C節能家電空調智慧居家生活展」，4月5日至8日在高雄巨蛋體育館盛大展出。今年配合經濟部擴大節能家電補助政策，高市府已公告冷氣、冰箱汰舊換新計畫，最高可享3千元補助，業者也趁勢推出好康優惠，大搶商機。

此次展出規劃了智慧變頻家電產品區、節能冷凍空調設備區、綠色節能區、通訊產品區、資訊電腦區、LED事業區、保全科技區、汽車周邊配件區、健康器材區、美容器材區等。

另有Outlet精品家電特賣會、電器免費檢測活動…等好康優惠活動，趕在夏季來臨前早鳥價販售。

4月5日開幕當天將舉辦「家電1元起公益活動」，眾多參展廠商提供全新家電，最低將以1元起標拍賣方式，出價最高者即可將家電帶回家，公益拍賣所得估計逾十萬元，將全數捐予社團法人高雄市脊髓捐傷者協會所主辦之第19屆全國脊髓捐傷者運動大會。

6日下午2點現場也將邀請資深媒體人及養生專家陳月卿，將分享自身的養生秘訣。另有超值福袋4／6-4／8每日限額100名，最大獎移動式水冷氣、電視等民眾搬回家！為刺激春季買氣，現場消費滿額3千元再加碼抽任天堂SWITCH。

(中時 )