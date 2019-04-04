尤家赤山粿的草仔粿，製作過程相當費工，堅持當天現做現賣。（尤月好提供）

尤家赤山粿的草仔粿，製作過程相當費工，堅持當天現做現賣。（尤月好提供）

尤家赤山粿的老闆娘尤月好（中），介紹草仔粿製作過程。（尤月好提供）

高雄鳳山五十大美食「尤家赤山粿」飄香三代，逾一甲子歷史，59歲老闆娘尤月好從小傳承粿食文化，自家草仔粿特色是，以鼠蹊草加入麵糰搓揉，外表Q、水份高，內餡包裹炒蘿蔔絲，拌肉臊、蝦米，1顆15元，走小而美路線，高CP值，深受顧客喜愛。

尤月好提到，粿食文化最先起源於農家，以前經濟不好，多餘的米變成小點心給小孩吃，後來傳統掃墓習俗，會帶著草仔粿、紅龜粿祭拜，就會分送給小朋友或旁人吃，象徵「培福」，布施的人也會有福氣。

她說，自家草仔粿做法相當「搞工」，早年自己拔鼠蹊草，後來量大改為採購，但須去挑、剪、洗等步驟去蕪存菁後，再曬乾、搗碎，再加入糯米團內，糯米選用舊米，吸水性較好，再包入炒蘿蔔絲、肉臊、蝦米等餡料，最後經蒸熟即可出爐享用。

她說，尤家草仔粿特色在於，堅持每天現做現賣，外皮較為Q彈，維持食材的新鮮度，因此沒有提供宅配服務，而以高纖維的鼠蹊草製作，可中和糯米不義消化的特性；另平常賣的是鹹的草仔粿，清明時節則推出限定的豆沙草仔粿口味。

店家資訊

店名：尤家赤山粿

價格：草仔粿1顆15元

地址：高雄市鳳山區鳳松路49號

電話：0910676626

營業時間：上午7時至中午12時（周一公休）

(中時 )