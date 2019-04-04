新聞深喉嚨

國民黨主席吳敦義仍不放棄「特邀」高雄市長韓國瑜領表參加初選，原本4月5日的吳韓會已取消，韓國瑜因事務繁忙希望改在18日自美返國後再和吳敦義會面。前民進黨立委沈富雄預測，韓國瑜出馬選總統的機率有8成。

沈富雄在中天政論節目《新聞深喉嚨》指出，韓國瑜代表國民黨參選總統的可能性目前為80%。另外不幸的20%若真的發生，那真是不堪想像，就很麻煩了，國民黨就是把一隻鱉殺到鮮血淋漓，果真很天才、也很厲害。本來是穩贏的，怎麼把一隻鱉殺到腳不像腳、手不像手，國民黨真的笨到這種程度嗎？若真的笨到這種程度，輸也是活該！

至於民進黨有沒有可能動用「霸王條款」，把堅持參加民進黨總統初選的賴清德做掉？沈富雄認為機率是0，民進黨不敢，若真敢如此做，民進黨就Finish了，一定會死掉，而且死無葬身之地。

沈富雄斷言，賴清德既然敢去登記參加民進黨的總統初選，他一定不會接受安排，也不會接受「蔡賴配」，更不會退選。

(中時電子報)