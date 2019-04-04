東京奧運女足亞洲區第2輪資格賽3日在卡達展開C組賽事，中華女足上半場靠後衛卓莉萍先馳得點，下半場由王湘惠、丁旗各進1球，以3比0完勝巴勒斯坦，開出紅盤，也是日籍教頭越後和男執教中華隊首勝。

中華隊在C組暫居龍頭，下役將於台灣時間7日凌晨1時遭遇菲律賓。由於菲律賓首戰以2比0扳倒伊朗，下役就可能成為決定出線門票誰屬的關鍵戰。

「面對與菲律賓的第2戰，戰術上將再研究今晚伊朗與菲律賓的影片做調整，所剩不多的時間，球員則靠恢復來預備。」越後賽後表示，「今天巴勒斯坦的打法跟影片情蒐有些落差，不過今天選手們在場上展現出想要奪勝的企圖心，細節上更多注意的話，可以把握更多機會。」

中華女足先發11人，前排右一為重返國家隊的旅外好手曾淑娥。（中華足協提供）

中華隊兩年前在亞洲盃資格賽曾以5比0輕取巴勒斯坦，此役一開賽就積極搶攻，第6分鐘陳燕萍險些首開紀錄，可惜射門中柱。第44分鐘陳燕萍開出右側角球，吳詩萍接球後起腳吊中，助攻卓莉萍搶點破門，上半場中華隊1比0領先。

換邊再戰，中華隊換上邊鋒丁旗，控球率提升，第57分鐘，隊長王湘惠在禁區邊緣跟曾淑娥撞牆配合後，推射破門再下1城，10分鐘後丁旗在亂軍中補射得手，替中華隊鎖定勝局，全取3分。

(中時電子報)