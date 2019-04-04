熱刺新球場正式揭幕，賽前施放炫麗煙火。（路透）

斥資近4億英鎊、折合新台幣約160億興建的英超熱刺球場，4日正式揭幕迎來同屬倫敦的對手水晶宮。南韓球星孫興慜在第55分鐘攻入搬進新家的第1球，幫助熱刺以2比0中止近來的5連不勝，在「保4」卡位戰注入強心針。

熱刺成軍136年，過去在老家白鹿巷球場踢了118年。新球場於2015年動土，熱刺這兩季暫以英格蘭國家隊主場，溫布利大球場為家，今天終於搬進這座可能是目前世界上最棒足球場的新家。

熱刺球場可以容納62,062人，僅次於曼聯的老特拉福球場，是英超第2大的球場，首戰雖然不是排在假日，仍湧入59,215人，一起欣賞開幕表演與絢爛煙火。

熱刺全力搶勝，但上半場14次射門、5個角球都欠缺臨門一腳。第55分鐘孫興慜在禁區邊緣往左帶球起腳射門，水晶宮隊長米利沃耶維奇（Luka Milivojevic）飛鏟阻止，剛好讓球改變方向打進球門右下角，熱刺幸運先馳得點。

艾瑞克森（左下）進球，隊友阿里興奮的跳到他身上慶祝。（路透）

孫興慜中止從2月中歐冠16強賽對多特蒙德以來的進球荒，第80分鐘熱刺隊長肯恩（Harry Kane）帶球殺入左側禁區，雖遭多名防守者夾擊倒地，卻也替丹麥球星艾瑞克森（Christian Eriksen）掃除障礙，上前一腳勁射破門，鎖定熱刺勝局。

英超本季呈現曼城、利物浦爭冠，熱刺、兵工廠、曼聯、切爾西搶兩席4強的局勢，熱刺在新家開出紅盤，暫以1分反超少賽1場的兵工廠，躍居第3，「保4」士氣大振，特別是他們本季最後6戰還有4場要在新家出賽。

熱刺攻入第2球，新球場大螢幕打出GOAL字樣，讓現場近6萬觀眾情緒沸騰。（路透）

熱刺新主場開幕，賽前施放絢爛煙火。（路透）

(中時電子報)