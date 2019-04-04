《產經新聞》4日在頭版刊載《李登輝秘錄》第1部「虛虛實實的兩岸關係」的第2篇，標題是「主席許諾不對台灣行使武力」。

1992年末，在台灣總統李登輝的指示下，與中國共產黨的幹部極密接觸的國策顧問曾永賢進入北京後，突然現身在他面前的是中國國家主席楊尚昆，他時而露出笑容地說：「中國無法停止反美運動和台灣批判，但是你們有錢，想要做什麼我們不干涉，我們也不能怎樣。」

曾記得與楊碰面的地方是人民解放軍總政治部的聯絡部辦公室。對於被李下令當「密使」去探究中國真意的曾而言，萬萬沒想到國家主席會登場。證明中方當時也在摸索與台灣建立最高層級的極密管道。

楊的發言背景是，1992年9月，美國總統布希決定出售台灣150架F16主力戰機。隔著台灣海峽的中台軍事平衡因為F16戰機而偏向台灣方面傾斜，為此中國強烈譴責美國和台灣。

李登輝聽到返台後的曾轉述楊的「我們也不能怎樣」之發言後，臉部和緩呈現出放心的表情說，「對台灣而言非常有意義」。兩人當時的理解是，在此階段沒有對台行使武器的意念乃國家主席的許諾。

主張中國本土與台灣是不可分割的「一個中國」原則的中國，現在也處心積慮地在打壓台灣的國際活動空間，降低台灣的地位。

那麼，為何對中國而言，應該是重大軍事危機的F16問題發生時，仍許諾避免行使武力，而且1995年7月在發射彈道飛彈前又先通知台灣方面不會危害台灣呢？是因為當時的國際局勢對持續共產黨獨裁政權的中國而言是「逆風」的。

1989年6月4日，北京發生「天安門事件」，國際社會對中國進行制裁，89年的柏林圍牆倒塌，同時期相繼的東歐共產黨獨裁政權瓦解，1991年的蘇聯瓦解等，都激烈地晃動著中國共產黨。

而且在1990年階段時，人口約2100萬人的台灣出口額約680億美元(以當時的匯率換算約為10兆日圓)，約12億人口的中國出口額約620億美元，相形見拙。經濟實力的強弱一目瞭然。

中國的最高實力者鄧小平(1904至997年)自1978年起推動的改革開放政策受到天安門事件的影響而停頓受挫。因此鄧在1992年初發號司令要再加速建設經濟。處於劣勢的中國急需引進台灣的資本和技術，應該是政治判斷下認為，當時並非是與台灣逐步升高緊張的時期。

另一方面，李想著「天安門事件、共產圈的瓦解劇當中，中國共產黨也會看到台灣的經驗，可能會朝民主化採取些什麼行動吧？」。雖然那個期待持續落空，但當時是為了那個想法才託付曾與中國最高層建立極密管道的。

(中時 )