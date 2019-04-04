@中國時報

陸機日前穿過海峽中線，蔡英文總統也揚言採強勢驅離，在兩岸軍事對峙升高之際，美國在台協會（AIT）昨首度證實，自2005年起，美國政府就在AIT派駐包括陸軍、海軍、空軍與陸戰隊等現役軍人。但外傳，美國將為AIT增編一名陸戰隊軍官，功能完全比照邦交國的駐外武官，而不僅僅是館處配置陸戰隊的使館守衛。

「吳韓會」一波三折！國民黨主席吳敦義昨晨才宣布，明(5)日將與高雄市長韓國瑜會面，徵詢韓是否願接受黨內徵召選總統，未料昨午卻傳出韓致電黨中央，盼18日自美返台後再擇期會面。吳韓會好事多磨，急煞拱韓基層。

被指涉入關說疑雲的前桃園地檢署檢察長彭坤業昨打破沉默，發出2000多字的聲明反擊，批評承辦檢察官陳嘉義「上網栽贓」，彭更點名檢察總長江惠民在檢審會發言時，已將陳檢定調為「被害人」，加上高檢署報告對他有利部分置若罔聞，質疑法務部預設立場，期盼監察院介入調查，還他清白。

NCC前主委詹婷怡驚傳請辭，引發各界討論。除國民黨立院黨團昨（3）日召開記者會，對行政院破壞獨立機關、干預獨立行使職權的粗暴行為，表達最嚴重的抗議外，前立法委員張顯耀昨上午也從高雄率隊北上到NCC門前，抗議行政院長蘇貞昌「假民主、真獨裁」，痛批蘇扼殺新聞自由、破壞台灣民主。

@旺報

近來美國軍艦多次通過台灣海峽、美方也將出售F16V戰機給台灣，針對美方頻打台灣牌，大陸官媒《環球時報》2日晚間突發社評稱，如果美軍再度重回台灣，解放軍除將繼續飛越台海中線、甚至飛越台灣島之外，更有可能直接動手，選擇將台灣「黎巴嫩化」，即讓台灣變成長期面臨戰爭威脅的區域。

面對大陸在5G網路技術的突飛猛進，美國近來不斷以國安疑慮，號召盟友封殺5G通訊設備巨頭華為。美國《華盛頓郵報》日前報導稱，在拉攏盟友打壓華為的行動受挫後，美國已經開始考慮一個新問題，即如何在華為主導5G網路的世界中，保證網路安全。美國《富比士》雜誌網站2日評論認為，這一行動說明美國對華為的戰爭已經失敗。

大陸「減稅降費」、「寬財政」、「加大基礎建設投資」等政策，似乎成功穩住經濟下滑的風險。3日公布的3月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得54.4，從2月的低點大幅反彈3.3點，更創下2018年2月以來的14個月新高。

大陸互聯網巨頭阿里巴巴日前公布2018年的財務資料，該公司市值已經來到4711億美元，給大股東帶來巨大的經濟利益。如今，有大股東準備將獲利落袋為安。根據公告，阿里巴巴大股東之一的Altaba基金董事會台北時間3日批准全面清算和解散計畫，並計畫拋售其所持阿里巴巴股份的50%，總價值逾400億美元。

@工商時報

總統大選在即，公股銀行高層人事大地震！行政院長蘇貞昌強勢主導，一舉更動土銀、華南金、第一金、彰銀、合庫等董事長、總經理職務，為蔡英文總統上任來最大規模的公股銀行高層人士調動，在這一波人事中，也可看出新潮流人馬大獲全勝。

外資給台股按讚！金管會3日公布，3月外資淨匯入17.46億美元，且今年首季外資連續三個月都淨匯入、合計淨匯入近81.15億美元（約新台幣2,500億元），外資累計匯入金額因而提高至2,058.3億美元，是去年5月之後的新高數字。

台北市信義計畫區超級豪宅指標「陶朱隱園」，3日首度正式揭露成交價格。中華工程公告以總價42.78億元，取得「陶朱隱園」4戶豪宅及30個停車位，換算每坪價格達357.19萬元，一舉突破「彭總裁防線」，也雙雙刷新台灣史上最貴總價、最貴單價紀錄。

儘管美國聯準會（Fed）近期立場轉趨鴿派，宣布停止升息和縮表，但仍然止不住川普對主席鮑爾（Jerome Powell）的怒火，川普在一周內砲轟鮑爾3次，痛批鮑爾扯美國經濟和股市後腿。知情人士更爆料，去年底川普確實已動念要撤換鮑爾。

(中時電子報)