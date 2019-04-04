台南市議員謝龍介上節目《新聞深喉嚨》。（圖/本報系影音截圖）

2019.04.01新聞深喉嚨 就在這四年時間讓大家看見我履行諾言...韓PO文被過度揣測？

總統蔡英文連任之路困難重重，外有聲勢驚人的高雄市長韓國瑜，內有向自己發出挑戰的前行政院長賴清德。賴雖在新書發表會哽咽明志，卻遭台南市議員謝龍介潑冷水，指出賴這是「硬話軟講」，弦外之音就是對蔡喊話：「你一樣不要傷害我，你按下去，我一樣也會按下去！」

謝龍介上節目《新聞深喉嚨》表示，當賴清德在新書發表會上，哽咽說出那句「寧可輸掉初選，也不願意傷害蔡英文總統」，他就篤定賴其實要向蔡表達的是：「我手裡有傷害你的東西。」

謝龍介認為，自己是比他人更了解賴清德內心的人：「他沒有男人那個勇敢、那個毅力，他是表面不錯這樣而已，空的！他沒有鬥志，他今天是新潮流，他從政從醫生到國大、國大到立委、立委到市長，完全是新潮流一手栽培他、一手下棋；他是被新潮流養大，吃美國飼料長大的飼料雞，這隻是肉雞，不是土雞，不是放山雞，所以一路他就是被安排。」

謝龍介強調：「本來我還沒有什麼信心，當他這句話講出來的時候，我就知道了。所以人是這樣，恐嚇是要這樣叫做『硬話軟講』。所以我最近稱讚他功夫不錯，硬話軟講──『我寧可輸掉初選，也不願意傷害蔡英文總統』，你看看，高段！清德兄，有進步！高段！」

(中時電子報)