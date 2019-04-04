國民黨組發會主委李哲華呼籲15位黨籍縣市長、黨籍立委表態是否徵召韓國瑜参選總統，引發外界議論。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓直言，明眼人都知道要求大家公開表態支持徵召韓國瑜，結果不僅無法幫韓國瑜加分，反而會害了韓國瑜。

2020大選將近，外界拱韓聲浪未歇，李哲華也呼籲，立委跟總統候選人是命運共同體，甚至黨籍縣市長都應對總統提名要徵召或初選表態，給黨中央一些黨內民意參考，讓吳在協調時能夠更好做事。

對此，李正皓在臉書指出，不論這是黨中央誰的主意，他說想跟提這個主意的人說「不說話沒人當你是啞巴！」他直言，明眼人都知道要求大家公開表態支持徵召韓國瑜，結果不僅無法幫韓國瑜加分，反而會害了韓國瑜。

「依照吳敦義操盤選舉的風格，是否要徵召一位候選人需要大家來表態嗎？」李說去年新竹縣縣長人選爭議發生時，下至江啟臣等青壯派立委，上至洪秀柱、馬英九等大佬，均公開「表態」反對採用徵召模式決定新竹縣縣長候選人。但吳敦義最後還是鐵了心要徵召楊文科，理由就是楊文科是吳敦義心目中的最強人選。若吳敦義真心認為唯有韓國瑜能帶領國民黨打贏2020，又何須大家表態支持？

此外，李正皓說兩個禮拜前賴清德宣佈參與民進黨總統候選人初選時，民進黨各級民代也掀起一陣表態潮，「當時民進黨黨主席卓榮泰是怎麼呼籲民進黨黨公職不要過度表態的？難道大家都忘了嗎？」他說卓榮泰之所以呼籲大家不要過度表態，就是不希望因為初選造成民進黨黨內的分裂，這道理卓榮泰懂，吳敦義會不懂？

朱立倫也擔任過國民黨的黨主席，2016年國民黨的不分區立委名單亦是朱立倫一手擬定，李正皓說若要比表態，難道朱立倫真找不到立委，甚至是縣市長等級的人表態支持嗎？他說若走到這步，未來即便是韓國瑜代表國民黨出征2020，扛著一個分裂的國民黨，韓國瑜能心無旁騖的打2020這場選戰嗎？他希望黨中央不要再做這種「政治零分」的呼籲，越這樣做，越讓韓國瑜扣分！

(中時電子報)