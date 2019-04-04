高雄市長韓國瑜將於本月10日至18日赴美進行學術交流，據媒體報導，3日晚間，韓國瑜受訪時針對有沒有可能跟美國政要見面？韓說，「聽說有一位退休大使節要跟我們見面，我不曉得」，並透露「接待方接受很多壓力」。

韓國瑜昨下午親自打電話給國民黨副主席兼秘書長曾永權，希望將會面時間順延到4月18日，因韓這幾天行程滿檔，盼訪美回國後，再另行安排。吳敦義與前新北市長朱立倫將在4月7日上午8點30分會面﹔與前立法院長王金平在4月8日上午10點會面，地點是在中央黨部3樓主席會客室，陪同人是曾永權及另位副主席郝龍斌，會談不對外開放。

據聯合報導，韓國瑜昨晚在夜店臨檢前受訪表示，此次訪美進行學術交流，主要是訪哈佛和史丹福大學，對於訪美行程和各方面的規劃，確定有參訪，還有華僑連絡，還有一些企業家，該連絡都在連絡，一些書面稿子也草擬好，也都三讀還要校正，還有很多提前準備的工作。

在場記者追問，退休大使是哪位？韓國瑜說：「現在不曉得」，聽說是今天(3號)最新的訊息，「計畫會不會改變還不曉得」。韓還說，「接待方接受很多壓力」3號當天，接待方有跟他面對面來談，「平常心就好」，此行是學術兼介紹高雄還有招商引資，這樣綜合性的目標，其實是非常單純的。

(中時電子報)