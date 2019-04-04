台大獸醫系畢業的美女獸醫魏立寧，身材高挑、臉蛋甜美，一雙水汪汪的大眼睛迷倒不少男生，目前已擁有三萬多名粉絲，有網友在PTT上PO出她一系列美照後，立刻成為粉絲其中一員，還有人看後留言「突然想養狗了」。

（圖／翻攝自魏立寧Facebook)

（圖／翻攝自魏立寧Facebook）

魏立寧1992年出生，高中就讀中山女中，大學考進台大獸醫系，取得獸醫執照後攻讀獸醫碩士且專攻眼科，並於2018年8月加入台大動物醫院擔任眼科醫師，「動物的眼睛是很美麗的東西，簡直像藝術品一樣，如果當眼科醫師，我就可以一直看著牠們的眼睛」。

魏立寧在大學時期就已經亭亭玉立，而且不只外貌出眾，還非常關心社會議題，時常在臉書上分享動物相關的話題、照片。網友看完她的美照後紛紛留言「我好像當野獸被妳馴服」、「單身狗，醫生也可以幫忙照顧嗎？」、「突然想養狗」、「我家狗突然拉肚子了」、「醫生請救救我內心的野獸」。

(中時電子報)