高雄市府團隊昨下午召開「上任100天─努力現在 展望未來新高雄記者會」，韓率領高市府一級主管們，向外界說明這100天來，高市府團隊所做的10大亮點政績與施政滿意度。外銷農漁產品訂單方面，統計截自昨天為止，高達93億9736萬元(新台幣，下同)，到3月底為止，增加了83億元，成長了200%以上，這是市府團隊花了很多心力拼出來的。目前已實際投資金額，來到253億元，預計增加3000個就業機會，若加上未來工總未來3年在高雄的投資，將突破3600億元以上，這是已經宣布的成績單。

愛情產業鏈的住房率在1、2月增加了5.25萬人次，成長了2成，住房率來到8.28%，高雄未來將有3600意的投資，另外，春吶、春浪音樂節等也吸引不少觀光客來高雄。

在外銷農漁產品訂單方面，統計截自昨天為止，高達93億9736萬元(新台幣，下同)，到3月底為止，增加了83億元，成長了200%以上，這是市府團隊花了很多心力拼出來的。

此外，在招商引資方面，目前已實際投資金額，來到253億元，預計增加3000個就業機會，若加上未來工總未來3年在高雄的投資，將突破3600億元以上，這是已經宣布的成績單，包括合作備忘錄、MOU、國際會展，甚至郵輪等，預計也將有7億以上的經濟效益。

另外，在媒體效益方面，也受到前所未有的矚目，甚至有國際媒體稱以前不知道高雄這麼棒。在交通方面，未來將陸續完成12條道路通車，即已完成逾20條道路刨補作業，陸續也有很多要做。土地活化、水道疏通等。

會後，韓國瑜接受媒體聯訪表示，對於執政民調不是很好，韓國瑜說未來市府團隊會持續努力，做不好的地方會虛心接受，市府團隊仍有成長空間，但不會陷於民調低潮。此外，對於台北市議員王鴻薇在電話拜訪錄音中，自稱支持韓國瑜，票投王鴻薇，韓國瑜則稱，他說，要拍照錄影都可以，不方便錄音。

記者追問，給自己打幾分？韓國瑜則面帶羞怯，怎麼好意思給自己打分數，我們永遠做的還不夠，繼續往前衝，怎麼可以喊累。

給自己政績打幾分？韓國瑜靦腆一笑..（中天新聞）

(中時電子報)