網友留言。(圖片取自Youtube)

國民黨2020總統選舉提名辦法難以定案，藍營基層雖力拱高雄市長韓國瑜出征，但韓始終沒有主動表態，而黨主席吳敦義即使想徵召韓，也要凝聚黨內共識，吳期望透過協商得到一致結論，期望朱王兩人能「識大體」。對此，資深媒體人羅友志神回，是變大體吧！政治路上還長著，他們兩人這時候跟基層氛圍過不去，將會淹沒或死亡在政治路上。網友大讚傳神！

羅友志在政論節目《大政治大爆卦》表示，國民黨在鬼打牆。就是前新北市長朱立倫和前立法院長王金平在鬼打牆，讓大家一起鬼打牆，讓整個國民黨變鬼打牆國民黨。現在國民黨的亂象就在這兩個人身上，一個用嗆聲；一個說可以配合，但私底下在捅刀。朱王兩人司馬昭之心，昭然皆知，他們兩個不可能就此退出總統大選。

當主持人王又正打圓場表示，相信朱王兩人是識大體的人。羅友志馬上妙改一字，譏諷朱王「不要變大體」比較好，同台來賓一聽都大笑，羅友志馬上表示他沒有惡意，他會這麼說的意思是，政治路上還長著，他們兩人這時候跟基層氛圍過不去，將會淹沒或死亡在政治路上。

羅友志強調，現在這個時機，就不是朱王的「局」，兩人擋住這個當頭，到底是為誰好？韓國瑜之所以能收服人心，是因為他懂「艱苦人的苦」，跟他們站在一起。請問朱立倫、王金平有誰做到？他們無法接地氣，像韓國瑜一樣理解人民痛苦，人民當然也對他們無感，民調當然就起不來。

而對於吳敦義將安排與韓國瑜、朱立倫、王金平會面，期望透過協商凝聚共識，羅友志直言不可能。因為朱立倫為了準備總統大選已經很久，不可能就一場協商，或是一兩句話就能消念頭，現在朱立倫表面喊支持韓國瑜，但是真心的嗎？而王金平已經宣示要從頭選到底，除非吳敦義有王金平的喬功，否則這兩人都打死不退，國民黨未來還有一場戰爭要打。

對於羅友志的見解，網友表示，「羅友志的大體說真是令人笑噴了」、「你說王金平能選得上嗎！不就是在攪局國民黨幫民進黨」、「懷疑朱和王現在已經被判了國民黨幫民殘黨在做卧底，抵擋韓市長代國民黨出選總统」、「唯一支持，韓國瑜，其餘免談」！

(中時電子報)